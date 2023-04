Jérusalem : l'ADN de l'Arabe israélien tué sur le mont du Temple retrouvé sur l'arme du policier

"Muhammad avait coupé ses réseaux sociaux juste avant l'incident et avait jeté son smartphone et acheté un téléphone casher 3200"

L'ADN de Muhammad Al-Asibi, habitant de Houra, tué samedi par des policiers dans la Vieille ville de Jérusalem, a été retrouvé sur l'arme qu'il aurait dérobée au policier avant de tirer deux coups en direction des forces de l'ordre israéliennes. Les forces de l'ordre auraient ensuite ouvert le feu.

En l'absence d'images de caméras de sécurité sur la zone du mont du Temple où a eu lieu l'incident vers minuit vendredi soir, les instances arabes, la famille et des personnes présentes affirment que Muhammad n'était pas un terroriste et n'a jamais volé d'arme au policier.

Dimanche, après 24 h de flou quant aux circonstances de l'incident, la police a déclaré qu'"à l'issue d'un examen par l'Institut de médecine légale, l'ADN du terroriste qui a perpétré l'attaque par balle à la porte des chaînes samedi soir - a été retrouvé sur l'arme de la police, que le terroriste a volée au policier et avec laquelle il a tiré sur les policières."

Selon les informations recueillies par notre journaliste sécuritaire Matthias Inbar auprès de la police, "Muhammad avait coupé ses réseaux sociaux juste avant l'incident et avait jeté son smartphone et acheté un téléphone casher 3200".

De plus, "il n'y a pas d'images de caméras de surveillance car à l'heure où s'est produit l'incident, le mont du Temple est fermé et les caméras filment uniquement la zone à l'extérieur du mont du Temple. Par ailleurs, au moment des faits la caméra go-pro du policier n'était pas en marche car le suspect n'était pas considéré comme dangereux, le policier n'a donc pas activé sa go-pro. Lorsqu'il a dit au suspect que le mont du Temple était fermé et de revenir vers 4h du matin, Muhammad lui a sauté dessus et il n'a pas eu le temps d'activer sa caméra", a déclaré la police à Matthias Inbar.

"Depuis la fusillade", a précisé la police, "sur les réseaux sociaux et aussi dans certains médias - beaucoup diffusent de fausses versions concernant l'affaire, et nient jusqu'à présent le fait qu'il s'agissait d'une tentative d'attentat dans laquelle un terroriste a failli tuer des policiers qui défendaient leur vie face à un danger réel."

Le secteur arabe a décrété une grève générale dimanche en signe de protestation contre la mort de Muhammad.

Selon la police, "ce constat s'ajoute aux témoignages des policiers et à d'autres preuves, qui prouvent qu'il s'agit sans équivoque d'un enlèvement d'arme et d'une fusillade, tout comme nous l'avons rapporté la nuit du attaque." Malheureusement, même maintenant, il y aura ceux qui continueront à nier le fait qu'il s'agit d'une attaque. Beaucoup de ceux qui ont publié des mensonges concernant l'incident devraient aujourd'hui demander pardon aux policiers qui ont agi avec courage en neutralisant le terroriste."