Pour Frédéric Encel , "l'État d'Israël pâtit d'une classe politique médiocre"

"Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich sont en train de créer les conditions d'une guerre civile"

"Aujourd'hui, l'État d'Israël pâtit d'une classe politique qui n'est pas à la hauteur de ses enjeux", a déclaré dimanche soir Fréderic Encel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Science Po Paris, dans le Grand Oral des GGMO sur i24NEWS.

L'essayiste s'en est pris particulièrement aux ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich. "Je n'ai jamais dit qu'Israël était une 'voyoucratie'", a-t-il répondu. "J'ai dit qu'il ne fallait pas que deux ministres, qui sont à la fois des voyous et des extrémistes, ne fassent basculer Israël dans une forme de "voyoucratie". Ils risquent de ternir considérablement l'image du pays à l'extérieur, notamment aux Etats-Unis. Ils sont en train de créer les conditions d'une guerre civile. On a affaire à une dérive", a-t-il affirmé.

Selon Frédéric Encel, l'équilibre des lois inspiré par le judaïsme et par le modèle démocratique semble menacé. "Aujourd'hui, vous avez Smotrich et Ben Gvir qui veulent un Etat fondé sur les préceptes de la Torah mais qui cherchent à stigmatiser et évincer littéralement une population non-juive de l'Etat d'Israël. Je pense que le Likoud s'est toujours opposé à ces propositions, non seulement anti-démocratiques mais tout à fait scandaleuses et hors-sol du point de vue du judaïsme", a poursuivi l'essayiste. "Etre plus croyant ou plus pratiquant ne signifie pas tomber dans le fanatisme : Ben Gvir fanatique et violent n'a même pas pu effectuer correctement son service militaire. Il ne peut se prévaloir d'une quelconque compétence."

"Un vide identitaire"

L'auteur des "Voies de la puissance" a pointé du doigt la "très grande médiocrité de la classe politique notamment à gauche, qui "n'a plus rien à dire". "Le politique doit toujours primer sur le mystique et le spirituel. Certaines personnes (Ben Gvir, Smotrich) passent plus de temps et d'énergie à stigmatiser l'Autre, le Palestinien ou l'Arabe musulman que de s'intéresser à l'avenir politique et spirituel d'Israël.

Flash90 Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir

"Les grands esprits de l'Etat hébreu ont abandonné la politique au profit de la high tech, de l'armée, de la diplomatie. Et beaucoup d'Israéliens estiment que leurs politiques ne tiennent pas leurs promesses et ne sont pas au niveau de cette grande démocratie. Ce manque identitaire est comblé en partie par des extrémistes qui jouent sur la fibre sociale de manière hypocrite et cela me semble être quelque chose d'extrêmement négatif", a soutenu l'auteur de l'"atlas géopolitique d'Israël".

"L'Etat d'Israël doit retrouver son unité et sa fraternité, sans lesquelles il n'aurait jamais pu exister. Il doit revenir aux valeurs fondatrices des prophètes qui ont fait aussi le sionisme d'aujourd'hui et un vrai pragmatisme et une modération sur les questions d'intérieur. Et enfin une constitution mais cela appartient aux Israéliens d'en juger et certainement pas aux modestes observateurs étrangers comme moi", a-t-il conclu.