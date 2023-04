Un drone du Hamas intercepté par l'armée israélienne au-dessus de la bande de Gaza

La branche armée du Hamas a revendiqué la propriété de l'engin

Un drone non identifié a été intercepté lundi par un chasseur de l'armée israélienne au-dessus de la bande de Gaza. L'engin a été repéré et surveillé par l'unité de contrôle de l'armée de l'air jusqu'à son interception. Tsahal a précisé qu'il n'était pas entré en territoire israélien et qu'il n'avait représenté aucune menace.

Peu de temps après, la branche armée du Hamas a revendiqué la propriété de l'engin. Elle a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait d'un drone Shehab lancé "au cours d'un exercice d'entraînement de l'armée de l'air des Brigades Al-Qassam et qu'il avait été pris pour cible par des avions sionistes". "Nous avons immédiatement réagi en ciblant l'avion avec un certain nombre de missiles sol-air", a ajouté le communiqué.

Cet incident survient alors que la veille, un drone iranien présumé est entré en territoire israélien depuis la Syrie. L'engin a été éliminé par l'armée au moyen d'outils de cyberguerre et ses débris ont été récupérés pour être analysés.