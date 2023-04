Pour le chef de Tsahal, "l'Iran tente d'enflammer la région"

"La multiplicité des menaces nous oblige à tout prix à préserver la cohésion au sein de Tsahal"

Le chef des renseignements militaires de l'armée israélienne, le général Aharon Haliva, a commenté les récents événements survenus à la frontière nord, affirmant que "l'Iran et ses mandataires tentent d'enflammer la zone".

Le général a pris la parole lors d'une cérémonie de remise des diplômes du cours d'officier du renseignement organisé en Galilée (nord du pays). "Ceux qui cherchent notre mal, et ils sont nombreux, ne se reposent même pas ces jours-ci. L'Iran, sur ses nombreuses branches, essaie de conduire à une conflagration. Nos ennemis, proches et lointains, devraient savoir que nous sommes éveillés, déterminés et forts", a-t-il affirmé.

"Le service de renseignements suit et reste attentif à leurs plans, nous travaillons sans relâche de jour et surtout de nuit pour déjouer les dangers", a-t-il assuré.

Plus tard, il a également évoqué la manifestation qui se déroule cette 14e semaine contre la réforme judiciaire. "Les valeurs et l'esprit de Tsahal nous servent de boussole. La multiplicité des menaces nous oblige à veiller à la cohésion au sein de notre armée, et à accomplir sa mission et son destin en tant que force protectrice de l'État d'Israël afin de lutter pour la victoire", a-t-il conclu.

Les forces israéliennes ont récupéré lundi matin les débris d'un drone iranien présumé qui s'est infiltré en territoire israélien depuis la Syrie dimanche soir.