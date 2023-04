"Les attaques israéliennes en Syrie poussent la région à une escalade" (ministre syrien)

Ces propos interviennent après une vague de quatre raids en six jours

"Au cours des quatre derniers jours, Israël a mené des attaques qui ont blessé et tué des civils, et fait de nombreux dégâts à Damas, Homs et aux alentours", a déclaré mardi le ministère syrien des Affaires étrangères. "Le gouvernement israélien travaille à exporter les crises tout en fuyant ses problèmes internes, en violation flagrante du droit international. La Syrie met une fois de plus Israël en garde contre les dangers de cette politique agressive, qui pousse la région vers une escalade et une nouvelle phase d'insécurité et d'instabilité", a-t-il affirmé.

Ces propos interviennent après quatre raids attribués à Israël en six jours. Parmi les cibles touchées figuraient le quartier général iranien, un dépôt d'armes et des composants du système de défense aérienne syrien.

Au cours des dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie contre des positions du régime, mais aussi contre celles des forces iraniennes et du Hezbollah, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël.

La dernier raid est survenu moins d'un jour après l'incident au cours duquel un drone iranien a pénétré en territoire israélien depuis la Syrie avant d'être abattu par Tsahal.

Lundi, le ministre de la Défense Yoav Galant et le Premier ministre Benjamin Netanyahou se sont rendus dans une base de l'armée de l'air où ils ont discuté de l'enquête autour de cet incident. Au cours de la visite, Galant a menacé sans équivoque le Hezbollah et l'Iran, tandis que Netanyahou a affirmé que l'armée de l'air était prête à tout scénario d'escalade.