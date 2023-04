Cisjordanie : deux sœurs israéliennes perdent la vie dans un attentat à l'arme à feu

Les victimes sont originaires de la localité d'Efrat. Leur mère de 48 ans est très grièvement blessée.

Une fusillade s'est produite ce matin contre un véhicule au carrefour de Hamra dans la zone de la division Bekaa et Emekim en Cisjordanie. Les victimes sont deux sœurs âgées de 15 et 21 ans, originaires de la localité d'Efrat. Leur mère de 48 ans est très grièvement blessée. Le père était manifestement dans une autre voiture et a été témoin de l'attaque.

Les ambulanciers paramédicaux du MDA (Magen David Adom) ont constaté le décès des deux femmes de 15 et 21 ans et ont prodigué des soins à leur mère, une femme de 48 ans, dans un état très grave, avec des lésions multi-systémiques. Un hélicoptère MDA-Hatsela Air a atterri sur les lieux.

L'ambulancier du MDA, Denis Polkov, a déclaré : "Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons vu un véhicule israélien avec 3 femmes gravement blessées à l'intérieur et un véhicule palestinien. Deux jeunes femmes ont été extraites du véhicule alors qu'elles étaient inconscientes, sans pouls et sans respiration, avec des dommages multi-systémiques et après des tests médicaux ont été déclarées mortes sur les lieux. La troisième femme de 48 ans souffre de lésions graves".

Les forces de Tsahal ont bloqué les routes dans la région et ont commencé à poursuivre les terroristes. "Il y a un effet de mimétisme de ces attaques, qui se répètent de manière quotidienne. Les terroristes redoublent d'efforts sur la toile pour inciter à d'autres attaques de ce type et de faire en sorte que les images d'affrontements sur le Mont du Temple par exemple soient sur les réseaux, poussant les terroristes à agir", explique Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires sur i24NEWS.

"Il s'agit d'une grave catastrophe dans laquelle la mère de famille a été blessée et ses filles ont été assassinées. C'est une famille sioniste, avec des valeurs, qui a choisi d'immigrer en Israël depuis l'Angleterre et de s'installer à Efrat. Dans un court laps de temps, elle ont crée des liens, se sont intégrées à la vie associative et se sont impliquées activement dans le système éducatif", a précisé le chef du conseil local d'Efrat Oded Ravibi.

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, procédera prochainement à une évaluation de la situation avec les hauts responsables de l'establishment sécuritaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été informé des détails de l'attaque et procédera à une évaluation de la situation sécuritaire dans la prochaine heure.

Le président Isaac Herzog a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux. "Deux sœurs, des âmes pures, prises dans un meurtre odieux et choquant. Que leur mémoire soit bénie. J'embrasse le père et la famille dans une douloureuse accolade de condoléances. Avec le peuple d'Israël, je prie pour la guérison de la mère et pour de bonnes nouvelles", a-t-il écrit.

Le porte-parole du Hamas Abdel-Latif al-Kano a quant à lui déclaré : "l'opération héroïque dans la vallée du Jourdain rencontre l'acharnement de la résistance de Gaza pour confirmer l'unité de notre peuple face à l'occupation et protéger la sainte mosquée Al-Aqsa. Ce processus transmet un message stimulant, selon lequel les crimes de l'occupation de la mosquée Al-Aqsa ne peuvent être tolérés et que la résistance restera présente partout pour repousser l'agression et protéger notre peuple et nos lieux sacrés".

L'attentat en Cisjordanie a été qualifié de "réponse naturelle aux crimes permanents de l'occupation contre la mosquée Al-Aqsa et à son agression barbare contre le Liban et l'inébranlable Gaza". Le Hamas met également en garde Israël contre "la poursuite de ses crimes contre la mosquée Al-Aqsa" et affirme que le site doit rester "purement islamique, sans aucune place pour l'occupation ou la souveraineté israélienne".