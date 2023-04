"Le monde islamique doit s'unir contre les attaques d'Israël en Palestine" (Erdogan à Raisi)

"Je condamne les actes ignobles commis contre la première qiblah des musulmans au nom de mon pays et de mon peuple"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré à son homologue iranien Ebrahim Raisi au téléphone que le "monde islamique devait s'unir contre les attaques d'Israël en Palestine", ont rapporté les médias turcs. La région connaît actuellement une période de haute tension alors qu'Israël a été frappé par des roquettes au nord et au sud en provenance du Liban et de Gaza.

Les deux dirigeants ont également discuté des incidents à la mosquée al-Aqsa et des relations irano-turques, selon le rapport. Le président turc a souligné l'importance de préserver le statut des lieux saints et a mis l'accent sur une "réflexion raisonnable" afin d'éviter une nouvelle escalade de la violence en Israël et dans les territoires palestiniens, selon les sources.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré le même jour à son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, que Tsahal répondrait à toute tentative de terroriser les civils alors qu'un attentat en Cisjordanie ce matin a fait deux morts et une blessée grave.

Mercredi, M. Erdogan a condamné les actions de la police israélienne à la mosquée al-Aqsa de Jérusalem, qualifiant de tels actes dans l'enceinte de la mosquée de "ligne rouge" pour la Turquie. "Je condamne les actes ignobles commis contre la première qiblah des musulmans au nom de mon pays et de mon peuple, et j'appelle à ce que ces attaques cessent dès que possible", a-t-il déclaré.

En riposte, l'armée israélienne a ciblé cette nuit des positions terroristes à Gaza et au Liban.