Réunion des dirigeants du Hamas et du Hezbollah après les tirs de roquettes sur Israël

Le commandant de la force Qods des Gardiens de la révolution est arrivée à Damas après les récentes frappes qui ont coûté la vie à deux officiers iraniens

Le secrétaire général du mouvement terroriste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré dimanche matin le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et le chef du Hamas en Cisjordanie, Saleh al-Arouri. Cette rencontre s'est tenue au moment où le commandant de la force Qods des Gardiens de la révolution, est arrivée à Damas, en Syrie, après les récentes frappes attribuées à Israël dans le pays, et au lendemain de tirs de roquettes sur le plateau du Golan.

https://twitter.com/i/web/status/1644965190608334848 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les trois dirigeants terroristes ont discuté "des derniers développements en Palestine occupée, des événements d'Al-Aqsa et de l'augmentation de l'activité de résistance en Cisjordanie et à Gaza", ont indiqué les médias libanais. Ils ont également évoqué les "développements politiques dans la région" et "l'état de préparation de l'axe de la résistance à faire face à la situation et à ses développements possibles".

Plusieurs dizaines de roquettes ont été tirées sur Israël en fin de semaine depuis la bande de Gaza et le Liban. Les responsables israéliens ont attribué ces tirs au Hamas, et les cibles visées par Tsahal en représailles appartenaient toutes au Hamas et non au Hezbollah. Selon des experts israéliens, la rencontre de Nasrallah avec de hauts responsables du Hamas laisse penser que les deux groupes terroristes sont coordonnés, ou du moins échangent des informations sur leurs opérations.