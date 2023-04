Accusé d'espionnage pour Israël, un Palestinien exécuté par le groupe "Fosse aux lions"

Zuhair Relit a été tué par les membres de l'organisation terroriste après avoir reconnu qu'il avait aidé Israël

Zuhair Relit, un Palestinien de 23 ans, habitant de la ville de Naplouse, a été tué par des hommes armés du groupe terroriste "Fosse aux lions" après avoir été accusé de "collaboration avec l'entité sioniste". Une vidéo publiée samedi soir sur les réseaux sociaux montre le corps du Palestinien jeté à terre et couvert de sang, peu de temps après avoir été abattu par des hommes armés.

Relit a été soupçonné d'avoir coopéré avec les agences de sécurité israéliennes et d'avoir fourni des informations sur des membres et des commandants de l'organisation terroriste, aidant ainsi Israël à éliminer ses responsables. De plus, il a été accusé d'être complice des assassinats des fondateurs de l'organisation, Muhammad Elazizi et Aboud Sabah, ainsi que de plusieurs autres membres.

Dans une autre vidéo, on voit Relit avant sa mort admettre avoir été en contact avec des Israéliens. "J'ai rencontré à Hawara le capitaine Anwar qui m'a dit - j'ai une tâche pour vous, vous devez suivre les mouvements du chef et il m'a donné un paquet de cigarettes", a raconté Zuhair dans une vidéo. "Nous suivons chaque traître qui vend sa religion, sa conscience, son honneur et sa patrie. Personne ne vous protégera, où que vous soyez", a déclaré le groupe terroriste. Les responsables de la sécurité palestinienne ont commencé à enquêter sur les circonstances de l'incident.

Des cris de joie ont été entendus dans la rue palestinienne après l'exécution de Relit. "Il a tué la moitié d'entre nous pour un paquet de cigarettes", a affirmé un habitant de Naplouse. La famille de Relit a annoncé avoir renié son fils et soutenir la "résistance". La mère de Muhammad Elazizi a salué cette exécution et écrit sur Facebook : "Aujourd'hui, un traître a été tué, il n'est certainement pas seul et il y en a d'autres, dont le sort sera le même que le sien. Puissent ces traîtres finir dans la poubelle de l'histoire".