"Israël ne survivra pas aux 20 prochaines années" (Hossein Salami)

"Ceux qui voulaient nuire à la stabilité de l'Iran sont maintenant eux-mêmes déstabilisés"

Le commandant des Gardiens de la révolution iraniens, Hossein Salami, a menacé Israël ce dimanche matin affirmant que l'État juif "ne survivra pas aux 20 prochaines années".

Salami a tenu ces propos lors d'un rassemblement dans le quartier général des Gardiens de la Révolution en l'honneur du Nouvel An persan, et a choisi de consacrer une grande partie de son discours à la situation politique en Israël .

"Regardez les sionistes, ils sont sortis dans les rues de Tel-Aviv, ils se sont tous rassemblés, y compris des personnes âgées et des enfants. Ce sont des choses que nous n'avons jamais vues du vivant du régime sioniste. Les manifestations sont le début de son effondrement, les citoyens finiront par s'en aller d'eux-mêmes", a-t-il déclaré.

AFP PHOTO / IRAN'S REVOLUTIONARY GUARD VIA SEPAH NEWS

"La jeune génération de Palestiniens en Cisjordanie est passionnée. Les Israéliens ne pourront pas échapper au bourbier de l'Intifada. Tous leurs efforts, comme les bombardements barbares à Gaza et l'oppression des Palestiniens mèneront nulle part [...] Ceux qui voulaient nuire à la stabilité de l'Iran sont maintenant eux-mêmes déstabilisés. L'Iran est désormais au centre de la politique régionale et se trouve même sur la scène mondiale", a ajouté le commandant des Gardiens de la Révolution.

Le quotidien américain New York Times a rapporté que l'armée américaine et les services de renseignement israéliens estiment que les gardiens de la révolution planifiaient des attaques de drones contre des navires israéliens ou appartenant à des Israéliens dans le golfe Persique et la mer Rouge. Un haut conseiller politique en Iran a affirmé aux médias américains que l'Iran considérait ce type d'action comme une vengeance contre le meurtre de deux conseillers iraniens lors d'une attaque imputée à Israël en Syrie.