L'enterrement des deux soeurs tuées dans un attentat à Hamra en Cisjordanie vendredi a lieu ce dimanche au cimetière de Kfar Ezion. Maya (20 ans) et Rina (16 ans) Dee ont été assassinées dans la vallée du Jourdain par un terroriste palestinien alors qu'elles partaient en vacances, leur mère de 48 ans est toujours dans un état grave.

Le père de Maya et Rina en larmes a déclaré : "Comment vais-je expliquer à Lucy (sa femme) ce qui est arrivé à nos deux trésors ? Notre belle Maya, tu étais l'amie de tout le monde. Nous avons essayé de trouver un personnage biblique auquel te comparer - tu es comme Sarah. Tu as toujours été un ange et maintenant tu es notre ange gardien. Ma belle Beit Rina, tu étais une excellente élève et amie. Tu étais responsable et bénévole. Les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur toi. Rina, tu rêvais de parcourir le monde et maintenant tu es au paradis."

Keren leur autre soeur a ajouté : "C'est incompréhensible. Comment vais-je prendre le rôle de la sœur aînée de la maison désormais? J'ai l'impression que d'une seconde à l'autre vos visages apparaîtront avec le sourire. Le monde a perdu deux âmes pures".

L'ancien président Rivlin est venu réconforter les membres de la famille de Maya et Rina Dee et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a assisté aux funérailles.

Originaires de la région d'Efrat en Cisjordanie, les sœurs d'origine britannique ont été tuées à l'arme à feu alors qu'elles se trouvaient dans leur véhicule.

Des centaines de personnes sont venues ce dimanche leur rendre un dernier hommage.

Telegram Rina Miryam (L) and Maya Ester, the two British-Israeli sisters murdered in the West Bank in a terror attack.

Depuis le mois de janvier, 18 personnes ont perdu la vie dans les attentats. Les effectifs de sécurité ont été renforcés pour contrer la menace terroriste.