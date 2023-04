L'Iran appelle la Syrie et l'Algérie à "établir un front islamique uni contre Israël"

Le président iranien a appelé les pays musulmans à coopérer pour "libérer le peuple palestinien des injustices des sionistes"

Le président iranien Ebrahïm Raïssi s'est entretenu dimanche avec ses homologues syrien et algérien sur "l'importance d'établir un front islamique uni contre Israël", ont rapporté les médias du pays. Dans ses conversations avec le syrien Bachar Al-Assad et l'Algérien Abd al-Majid Tabun, le dirigeant iranien a appelé les pays musulmans à coopérer pour "libérer le peuple palestinien des injustices des sionistes".

AFP Le président syrien Bachar al-Assad prononçant un discours télévisé

Selon Haaretz, Ebrahïm Raïssi a eu des échanges particulièrement approfondis avec son homologue syrien, avec qui il a évoqué des questions de sécurité régionale ainsi que des relations bilatérales. Ils ont surtout abordé les récents affrontements entre les forces israéliennes et des émeutiers palestiniens à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, déclarant qu'ils "reflètent la politique agressive de l'entité israélienne et ne peuvent être dissociés des attaques qu'elle mène contre la Syrie en ciblant des civils".

Ces deux types d'attaques témoignent de "l'échec d'Israël face à la force de la résistance et au courage du peuple palestinien". Raïssi a ainsi souligné la "nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie", selon Haaretz.

La conversation a eu lieu après plusieurs incidents entre la Syrie et Israël ces derniers jours. L'État hébreu a notamment mené des frappes chez son voisin en réponse aux tirs de six roquettes tirées sur son territoire dans la nuit de samedi à dimanche.

Twitter Réunion entre Hassan Nasrallah, Ismaïl Haniyeh et Saleh al-Arouri.

Dans le même temps, les chefs du Hezbollah pro-iranien au Liban Hassan Nasrallah et du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh se sont réunis au Liban et ont évoqué la "coopération" face à Israël. Lors de leur entretien, les chefs des deux mouvements ont souligné que "l'axe de la Résistance se tient prêt" face aux développements et que "ses composantes coopèrent" dans la région, selon un communiqué du Hezbollah.

Les deux hommes ont également évoqué "l'intensification de la résistance en Cisjordanie et à Gaza" et "les événements à la Mosquée Al-Aqsa", selon le communiqué.