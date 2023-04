Ses deux filles, Maya et Rina, ont été tuées dans la même attaque et inhumées dimanche

Leah Dee, victime de l'attentat de Hamra, a succombé à ses blessures ce lundi.

Cette résidente d'Efrat âgée de 48 ans et mère de cinq enfants avait été blessée par balles vendredi par un terroriste palestinien alors qu'elle circulait en voiture sur une route de la Vallée du Jourdain en Cisjordanie. Ses deux filles, Maya et Rina, ont été tuées dans la même attaque et inhumées dimanche.

L'hôpital de Jérusalem où elle avait été prise en charge a annoncé que la famille ferait don de ses organes.

"Leah (Lucy) Dee avait été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital Hadassah Ein Kerem dans un état critique. Les équipes médicales des différents services où elle a été transférée se sont battues pour la garder en vie. Mais malgré leurs efforts incessants, celle-ci est décédée aujourd'hui. En dépit de leur immense chagrin, la famille a décidé de faire don des organes de Lucy afin de sauver d'autres vies", a déclaré l'hôpital dans un communiqué.

Leo Dee, le mari de Leah (Lucy) et père des deux jeunes filles tuées, s'est exprimé dans les médias israéliens lundi soir. "Nous étions sept et voilà que nous ne sommes plus que quatre. Ma belle femme Leah et moi avons essayé d'élever nos enfants avec des valeurs. Le terroriste qui a tiré avec sa Kalachnikov, a-t-il des valeurs? Il incarne le mal", a-t-il dit.

"Nous construisons et ils tuent. Ils tuent, mais ils nous blâment. Le drapeau israélien symbolise le bien. Israël et le bien consistent à construire, le mal consiste à détruire", a-t-il ajouté.

Rapidement après l'annonce du décès, le président Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont présenté leurs condoléances à la famille "au nom de tout le peuple d'Israël".

Leah était professeur d'anglais à la yeshiva Bnei Akiva Orot Yehuda à Efrat en Cisjordanie. L'établissement lui a rendu hommage, affirmant qu'elle était "une partie inséparable de la famille". "Leah Dee était le sourire, le rire, la joie", a témoigné une amie proche.

"Tu es maintenant avec tes filles au paradis. Je me souviendrai toujours de toi comme de la femme drôle et optimiste qui aimait partager ses connaissances", a réagi une autre amie.

La victime sera inhumée mardi. Les forces israéliennes poursuivent leur chasse à l'homme afin de mettre la main sur le terroriste responsable de l'attentat.