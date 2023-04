Il opère au Liban, entretient des relations étroites avec le Hezbollah, et parle couramment l'hébreu

A la veille du ramadan, Saleh al-Arouri, numéro 2 du Hamas, déclarait depuis le Liban : "Gaza va rejoindre une lutte globale qui ne se limitera pas à la seule Palestine". Près d'un mois plus tard, ces propos prennent un sens nouveau alors que l'Etat hébreu doit affronter plusieurs fronts. Pas plus tard que dimanche, Al-Arouri était filmé lors de la rencontre du Hamas et du Hezbollah dans le quartier de Da'aheh à Beyrouth, aux côtés du chef du bureau politique Ismaël Haniyeh. Le portrait du fondateur de la République islamique d'Iran, debout, en arrière-plan, symbolise cet "axe de résistance" désormais coordonné.

Saleh al-Arouri, l'homme à la tête du Hamas, vice-président de son bureau politique du Hamas depuis 2017, est né en Cisjordanie, dans un village près de Ramallah. Le père était responsable de la mosquée, tandis que le fils étudiait le droit islamique à l'Université d'Hébron, révèle Channel 12.

Al-Arouri, après avoir fait ses preuves politiques à l'université, est recruté dans l'aile militaire de l'organisation terroriste en 1990. Il est chargé de la mise en place de l'infrastructure de la branche militaire du mouvement en Cisjordanie. Pendant un séjour dans une prison israélienne, en 1995, il apprend l'hébreu.

KHALED DESOUKI / AFP Saleh al-Aruri (à gauche) et Azzam al-Ahmad du mouvement Fatah (à droite) au Caire

Libéré en 2007, arrêté quelques semaines plus tard après son retour à ses activités militaires, puis libéré à nouveau en avril 2010, Al-Arouri conclut un accord avec Israël. Il s'engage à quitter la Cisjordanie et à rester trois ans loin des Territoires de l'Autorité palestinienne. Il se rend alors en Jordanie puis à Damas où il décide de s'installer. Il s'enfuit plus tard en Turquie où il devient le chef du quartier général du Hamas sur place, afin de rejoindre le Liban, d'où il opère encore aujourd'hui.

Al-Arouri y dirige l'activité intensive du Hamas pour promouvoir la terreur en Cisjordanie et fait aujourd'hui de figure centrale de l'organisation et plus globalement du "camp de la résistance". "Il symbolise parfaitement la manière dont s'est développé le Hamas : une génération relativement jeune, membre d'une classe sociale inférieure, construit comme étudiant islamique puis d'activiste militaire, puis qui a passé toutes les étapes vers le leadership, principalement les attaques terroristes et la prison prolongée", explique le Dr Michael Milstein, directeur du Forum pour les études palestiniennes au Centre Dayan à l'Université de Tel-Aviv et chercheur principal à l'Institut de politique et de stratégie (IPS) de l'Université Reichman, à Channel 12.

"Comme Sanwar, Al-Arouri représente le passage de relais de l'ancienne à la jeune génération, issue de l'action militaire", a-t-il ajouté.

Et, si le "sommet de la terreur" à Beyrouth est bel et bien terminé, il semble qu'il ne soit que le début d'un nouvel axe, dans lequel Al-Arouri jouera un rôle clé.