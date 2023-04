Cisjordanie : Tsahal élimine deux terroristes qui ont tiré sur un avant-poste près de Naplouse

Aucun soldat de l'armée israélienne n'a été blessé

L'armée israélienne a éliminé mardi deux terroristes qui tiraient sur un avant-poste militaire près de l'implantation juive d'Elon More, près de Naplouse, en Cisjordanie. Les combattants du 636e bataillon ont ouvert le feu sur le véhicule et neutralisé les terroristes armés. Tsahal a commencé à fouiller la zone et a localisé sur place trois armes M16 et deux pistolets utilisés par les terroristes.

Aucun soldat de l'armée israélienne n'a été blessé. Le ministre de la Défense Yoav Galant a salué les opérations "réussies" de l'armée israélienne, qui a "empêché une attaque contre des civils israéliens". "L'armée israélienne est l'outil de protection qui donne vie à l'État d'Israël et à ses citoyens", a-t-il affirmé.

IDF Les armes retrouvées par Tsahal, près de Naplouse le 11 avril 2023

Des batteries supplémentaires du système Dôme de fer déployées

Par ailleurs, plusieurs batteries de réserve du système de défense aérienne ont été déployées dans tout le pays dans un contexte de tensions au cours desquels des tirs de roquettes ont été effectués la semaine dernière depuis le Liban, Gaza et la Syrie.

Dans le même temps, des combattants commandos ont été mobilisés dans le centre du pays, afin de renforcer la police israélienne et de renforcer la sécurité dans les centres-villes, après les consignes données par le ministre de la Défense.

Les combattants de l'unité Douvdevan, en coopération avec d'autres unités, ont arrêté après un échange de tirs une cellule terroriste à Jénine qui préparait une attaque imminente sur le territoire israélien.

Par ailleurs, le renforcement de la défense israélienne s'explique également par l'arrivée du week end qui marque le dernier du mois du Ramadan et la journée mondiale d'Al-Quds. Tsahal se prépare à la fois à des tirs de roquettes supplémentaires, des lancements de drones, des hacks et toutes sortes d'attaques similaires à celle déjouée ce mardi matin.