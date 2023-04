Le général iranien Ramzan Sharif félicite les Palestiniens pour les attentats

Ramzan Sharif affirme que "la crise en Israël remet en cause les espoirs de survie de nombreux Israéliens"

Un haut responsable des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré qu'Israël était plus que jamais défié compte tenu du front uni qui s'est établi contre lui au sud du Liban, sur les hauteurs du Golan, en Syrie et en Cisjordanie. La semaine dernière, des dizaines de roquettes ont été envoyées depuis Gaza, le Liban et la Syrie en direction du territoire israélien.

La chaîne d'opposition iranienne "ran International a rapporté mercredi que le général de brigade Ramzan Sharif, qui siège au Conseil pour la coordination de la propagande islamique, a affirmé que la crise constitutionnelle en Israël remettait en cause les espoirs de survie de nombreux Israéliens et qu'environ deux millions d'Israéliens sont en train de quitter le pays.

Sharif a félicité les organisations terroristes palestiniennes pour les récents attentats qui ont frappé Israël et a affirmé que "dix mille attaques terroristes contre des Israéliens ont été menées cette année". "L'émergence de jeunes groupes de résistance palestiniens et l'exécution d'opérations incroyables en Cisjordanie montrent la détermination de la nouvelle génération palestinienne à récupérer sa patrie", a-t-il affirmé.

En outre, Ramzan Sharif a annoncé que 2500 hommes défileront à Téhéran vendredi pour marquer la journée al Qods, qui a pour but d'exprimer le soutien aux Palestiniens et l'opposition à Israël et au sionisme.