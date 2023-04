L'Iran aurait transféré des armes à la Syrie sous couvert d'aide humanitaire

Israël a rapidement détecté le flux d'armes de l'Iran vers la Syrie et a lancé une opération pour contrecarrer le transfert

L'Iran aurait transféré des armes et du matériel militaire à la Syrie sous couvert d'aide humanitaire, à la suite du tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a environ deux mois, a révélé l'agence Reuters mercredi, s'appuyant sur neuf sources syriennes, iraniennes et israéliennes.

Selon ces sources, l'objectif était de soutenir les systèmes de défense iraniens en Syrie et de renforcer le régime d'Assad. Des équipements de communication avancés, des systèmes radar et des pièces de rechange ont été transférés pour moderniser le système de défense aérienne de la Syrie. Des sources ont déclaré à Reuters qu'Israël a rapidement détecté le flux d'armes de l'Iran vers la Syrie et a lancé une opération pour contrecarrer le transfert.

Tsahal a mené ces dernières semaines des raids aériens en Syrie pour détruire des stocks d'armes iraniens destinés à être utilisés contre Israël. La semaine dernière, des attaques à la roquettes menées depuis Gaza, la Syrie et le Liban, orchestrées par l'Iran, ont frappé le territoire israélien.

Ayal Margolin/Flash90 La sécurité israélienne sur les lieux où un missile tiré du Liban a frappé un village dans le nord d'Israël, le 6 avril 2023

Par ailleurs, un haut responsable des Gardiens de la révolution iraniens a affirmé qu'Israël est plus que jamais défié face au front uni qui s'est établi contre lui au Sud-Liban, sur le plateau du Golan, en Syrie et en Cisjordanie.

Le général de brigade Ramzan Sharif, qui siège au Conseil de coordination de la propagande islamique, a affirmé que la crise constitutionnelle en Israël défie l'espoir de survie de nombreux Israéliens et qu'environ deux millions d'entre eux quittent leur pays.