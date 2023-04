"Israël se trouve dans un état de faiblesse et de division" (responsable du Hamas)

"La résistance palestinienne a empêché les Israéliens d'entrer à Al Aqsa".

Saleh al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas chargé des activités de la branche armée du Hamas en Cisjordanie, s'est exprimé ce mercredi sur les récents développements concernant le mont du Temple et a affirmé que "la résistance palestinienne a empêché les Israéliens d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa." "Israël se trouve dans un état de faiblesse et de division, qui se dirige vers la désintégration interne", a-t-il affirmé.

Dans ses propos à l'occasion de la Journée internationale de Jérusalem (Al-Quds), Al-Arouri a souligné que "la résistance est debout et présente pour répondre à la dernière agression contre la mosquée Al-Aqsa [...] La dernière réponse de la résistance du Liban, de la Cisjordanie et de Gaza à la défense d'al-Aqsa, est venue prouver que la mosquée a un Dieu et un peuple qui la protège", a poursuivi le chef du mouvement terroriste.

Ahmad GHARABLI / AFP Les Palestiniens placent des drapeaux du mouvement Hamas sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem

Selon Al-Arouri, "l'axe de la résistance a un poids politique", et a noté que "la vague de normalisation avec l'occupation recule". "La résistance est devenue la principale préoccupation d'Israël, et nous avons le pouvoir d'arrêter l'agression et de libérer la mosquée Al-Aqsa".

"Tout ce que fait Netanyahu recevra une réponse sur tous les fronts" (Haut responsable du Hezbollah)

Dans le même temps, le haut responsable du Hezbollah, Hashem Saffiedine, a envoyé un message d'"avertissement" à l'Etat hébreu en affirmant que "toute attaque israélienne recevra une réponse sur tous les fronts", en soulignant que "la question de la Palestine et de Jérusalem est fondamentale", lors d'une interview à l'occasion de la Journée internationale de Jérusalem. "L'objectif est le même - l'axe de la résistance planifie, travaille et est prêt à affronter l'occupation israélienne", a-t-il souligné.

