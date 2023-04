Journée mondiale d'Al-Quds : une délégation du Jihad islamique se rend à Bagdad

Nakhala devrait prononcer un discours au cours des rassemblements à Bagdad vendredi

Une délégation du mouvement terroriste palestinien Jihad islamique s'est rendue à Bagdad mercredi à l'invitation de responsables irakiens, a rapporté jeudi le Jerusalem Post.

La délégation, dirigée par le secrétaire général du mouvement, Ziyad al-Nakhala, devait notamment rencontrer notamment le président irakien Abdel Latif Rachid ainsi que l'ambassadeur iranien en Irak, Mohammad Kazem Al Sadeq.

Selon un communiqué du mouvement, "la délégation discutera des derniers développements palestiniens et arabes et des moyens de soutenir la résistance en Palestine, en particulier à Jérusalem, face aux attaques sionistes et à la prise d'assaut de la mosquée al-Aqsa". Selon les médias iraniens, Nakhala devrait prononcer un discours au cours des rassemblements à Bagdad vendredi.

Une milice irakienne menace de lancer des drones sur Israël

Cette visite intervient alors qu'une milice irakienne soutenue par l'Iran, nommée Harakat Hezbollah al-Nujaba, a publié une vidéo menaçant de lancer des drones en Israël. La vidéo est sous-titrée en hébreu et contient des images des affrontements qui ont eu lieu à la mosquée al-Aqsa la semaine dernière.

Vendredi, l'Iran et ses mandataires célébreront la Journée mondiale d'Al-Quds, qui donne généralement lieu à des marches et à des discours menaçant Israël. Les dirigeants des mouvements terroristes alliés à l'Iran, dont le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, devraient prononcer des discours vendredi, tandis que les autorités israéliennes se préparent à d'éventuelles attaques, tant cybernétiques que physiques, avant cette journée.

"Nous assistons à des développements particuliers concernant le front palestinien. Bien que le régime sioniste soit aux prises avec des tensions internes et des troubles politiques, nous avons vu de nouvelles attaques dans les territoires palestiniens, à la fois à Gaza et dans des actes terroristes en Cisjordanie", avait déclaré lundi dernier, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

"Israël a également commis des actes de terrorisme contre la souveraineté territoriale de la Syrie et violé le caractère sacré de l'islam, ce régime ne renoncera à aucune possibilité d'agir de manière criminelle contre les habitants de la région", avait-il affirmé.

"Heureusement, nous assistons au réveil de la nation islamique. Au cours du mois sacré du Ramadan, nous nous tenons au seuil de la Journée d'Al-Quds, au cours de laquelle nous verrons les nations du monde libre s'unir en faveur des droits de la nation palestinienne. Ces derniers jours, nous avons assisté à des réunions politiques, et nous sommes sûrs que nous assisterons à des réunions similaires dans les prochains jours", a-t-il ajouté.