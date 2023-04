La compagnie Emirates renforce sa desserte israélienne

Depuis juin 2022, plus de 180 000 passagers ont voyagé sur Emirates pour effectuer la liaison entre Dubaï et Tel-Aviv

La compagnie Emirates renforcera sa présence en Israël avec l'ajout d'un troisième vol quotidien, à compter du 1er mai 2023. Cette annonce, qui traduit la demande accrue pour les voyages à destination d'Israël, portera à 21 le nombre total de liaisons hebdomadaires d'Emirates desservant Tel-Aviv.

Le troisième vol quotidien d'Emirates à destination de Tel-Aviv sera assuré par un Boeing 777-300ER offrant 360 sièges supplémentaires. Les voyageurs pourront rejoindre des destinations populaires comme la Thaïlande, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka avec plus de facilité et des temps de transit plus courts.

Ce troisième vol offrira également des possibilités de correspondance supplémentaires aux touristes voyageant depuis l'Australie, les Philippines, le Vietnam, le Brésil, les Émirats arabes unis, le Japon et l'Afrique du Sud, en plus des 18 points de départ de la compagnie en Amérique du Nord et du Sud. Ce service supplémentaire permet également de répondre à la forte demande de ces destinations, dont beaucoup abritent d'importantes communautés juives.

Depuis juin 2022, plus de 180 000 passagers ont voyagé sur Emirates pour effectuer la liaison entre Dubaï et Tel-Aviv. Selon le dernier rapport annuel publié par l'aéroport Ben Gourion, Dubaï s'est classé en tête des destinations en termes de nombre de passagers en 2022.