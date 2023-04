Les efforts d'Israël pour développer ses relations avec les pays arabes ternis par les tensions avec les Palestiniens

Les gouvernements du Moyen-Orient se plaignent du conflit avec les Palestiniens et de la coalition de Benjamin Netanyahou

Les interventions de la police israélienne sur la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, les opérations de l'armée contre les terroristes de Cisjordanie et les commentaires anti-palestiniens des responsables ont suscité la condamnation des dirigeants arabes, jetant un froid sur les efforts du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour approfondir les liens avec les voisins du Moyen-Orient, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des responsables israéliens et saoudiens.

Lorsque M. Netanyahou a repris ses fonctions en décembre, il a déclaré que l'établissement de relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite serait une priorité, après qu'Israël a normalisé ses relations en 2020 avec les Émirats arabes unis et trois autres pays à majorité musulmane par le biais des accords d'Abraham.

Maya Alleruzzo, Bandar AL-JALOUD / POOL / Palais royal saoudien / AFP

Au début de l'année, les dirigeants israéliens ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité de conclure un accord avec Riyad en l'espace de quelques mois, avec l'aide de l'administration Biden, alors que les préoccupations sécuritaires liées à l'Iran rapprochaient les pays arabes de l'Etat hébreu. Mais les responsables israéliens et du Golfe ont affirmé que l'intérêt des Saoudiens pour une adhésion ouverte à Israël s'est refroidi avec l'intensification de la violence entre Palestiniens et Israéliens et la pression exercée par la coalition de droite de M. Netanyahou pour construire davantage de maisons juives en Cisjordanie.

"Les circonstances ont refroidi l'enthousiasme", a déclaré un responsable israélien au quotidien américain. "La normalisation saoudienne est actuellement gelée", a affirmé, pour sa part, Sanam Vakil, directeur du programme pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres. "Il y avait trop d'espoir que cela se produise rapidement", a-t-il ajouté.

AHMAD GHARABLI / AFP

De leur côté, les responsables israéliens ont déclaré qu'ils ne pensaient plus pouvoir obtenir un accord permettant aux musulmans de se rendre directement d'Israël en Arabie Saoudite pour le pèlerinage sacré du Hajj à la Mecque cet été, ce qu'ils espéraient pouvoir faire pour la première fois cette année.

Les responsables américains ont tenté en vain de négocier un tel accord l'été dernier, lorsque le président Biden s'est rendu au Moyen-Orient, mais sans succès.