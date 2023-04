"Les événements de l'année écoulée ont servi notre lutte contre Israël" (Nasrallah)

"Les sionistes violent le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa devant les objectifs des caméras"

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé jeudi à l'occasion de la Journée al-Qods qui aura lieu demain et a affirmé que "les événements de l'année écoulée ont servi notre lutte contre Israël". "Chaque année, le dernier vendredi du mois de Ramadan, tous les esprits, cœurs, désirs, sentiments, places, gorges et voix se focalisent sur Jérusalem. Cette année, il y a eu de nombreux développements et événements très importants au niveau mondial, au niveau régional, au niveau palestinien et d'Israël. Tous ces développements, à mon avis, servent positivement notre longue lutte pour l'axe de la résistance avec Israël, avec l'occupation sioniste et avec l'hégémonie américaine", a-t-il affirmé.

Il a poursuivi en affirmant que "les sionistes violent le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa devant les objectifs des caméras". Selon lui, "plusieurs variables annoncent la libération de la mosquée, dont la première est la fracture et la désintégration d'Israël qui conduira à son effondrement, et la seconde est que nous sommes confrontés à un nouvel ordre international dans lequel les pôles tombent".

Enfin, il a souligné que "les conséquences de l'accord signé entre l'Iran et l'Arabie saoudite changeront la donne dans plusieurs pays, notamment au Yémen, à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza, à l'intérieur du pays, dans les camps de réfugiés et dans la diaspora".