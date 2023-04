Iran : les exécutions augmentent de 75 % en 2022

"Nous craignons que le nombre d'exécutions n'augmente considérablement en 2023 si la communauté internationale ne réagit pas"

L'Iran a pendu 75% de personnes de plus en 2022 que l'année précédente, ont déclaré jeudi deux groupes de défense des droits humains, avertissant que cette "machine à tuer" risquait d'exécuter encore plus de personnes cette année après que les manifestations ont secoué le pays.

Le chiffre d'au moins 582 exécutions était le plus élevé pour la République islamique depuis 2015 et bien supérieur au chiffre de 333 pour 2021, ont déclaré Iran Human Rights (IHR) et Ensemble contre la peine de mort dans leur rapport.

L'année dernière a été marquée par l'éruption de manifestations anti-régime à l'échelle nationale déclenchées par la mort en septembre de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans qui a été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires. Les autorités ont répondu par une répression qui a vu quatre hommes pendus dans des affaires liées à des manifestations – des exécutions qui ont provoqué un tollé international.

Le directeur de l'IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, a déclaré que tandis que la réaction internationale contrôlait les exécutions liées aux manifestations, l'Iran poursuivait les exécutions pour d'autres chefs d'accusation afin de dissuader les gens de manifester.

"Nous craignons que le nombre d'exécutions n'augmente considérablement en 2023 si la communauté internationale ne réagit pas davantage", a déclaré Moghaddam. "Chaque exécution en Iran est politique, quelles que soient les accusations", a-t-il ajouté, décrivant les personnes exécutées pour trafic de drogue ou de meurtre comme les "victimes à bas prix" de la "machine à tuer" de l'Iran.

Il a déclaré qu'avec plus de 150 exécutions au cours des trois premiers mois de cette année seulement, le total pour 2023 risquait d'être le plus élevé depuis environ deux décennies, dépassant même 2015 lorsque, selon IHR, 972 personnes ont été exécutées en Iran.

Le rapport note que les membres de la minorité baloutche, majoritairement musulmane sunnite, représentent 30 % des exécutions dans tout le pays – même s'ils ne représentent que 2 à 6 % de la population iranienne – et que le nombre de Kurdes et d'Arabes exécutés est également disproportionné.