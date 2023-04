Israël : un "collaborateur" palestinien a mystérieusement disparu

La dénonciation des "espions palestiniens" continue de prendre de l'ampleur au sein de l'Autorité palestinienne

Le Palestinien Muhammad al-Naji est accusé d'avoir collaboré avec Israël, selon une vidéo de ses aveux diffusée ce jeudi. Il aurait été victime de chantage par un homme, qui l'aurait ensuite mis en relation avec un membre du Mossad. Sa mission: transmettre des informations sur ce qui se passe dans le camp de réfugiés palestinien de Noor al-Shams, ainsi que sur un membre recherché du Jihad islamique, Mouatsam Al Ali. Ce dernier l'a ensuite dénoncé, et affirmé qu'il avait collaboré avec Israël.

Dans la vidéo, Muhammad Al-Naji a avoué que pour le faire chanter, une personne l'avait filmé à son insu, alors qu'il avait des relations sexuelles avec un autre homme.

"Deux semaines après, il m'a donné les photos et a menacé que si je refusais de travailler pour lui, il diffuserait toutes les photos et vidéos sur WhatsApp. J'ai accepté et il m'a demandé de lui transmettre toutes les informations sur ce qui se passe dans le camp de réfugiés", raconte Muhammad Al-Naji.

La trace de Muhammad al-Naji a alors disparu après la publication de ses aveux. Cependant aucune information n'a été révélée concernant une possible élimination ou arrestation par les services de renseignement palestiniens.

La dénonciation des "espions palestiniens" continue de prendre de l'ampleur au sein de l'Autorité palestinienne. Ce samedi, Zouhir Ralid, un Palestinien de 23 ans originaire de Naplouse avait avoué espionner pour Israël. Il était soupçonné d'avoir fourni des informations sur des membres et des commandants de l'organisation terroriste de la Fosse aux Lions, ce qui avait aidé Israël à éliminer ses responsables. Après avoir été exécuté, son corps avait été jeté dans la rue. La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. La Fosse aux lions a ensuite revendiqué l'exécution de Zouhir Ralid, sur fond de silence total de la part de l'Autorité palestinienne.