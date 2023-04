L'Arabie saoudite accueille plusieurs pays arabes pour renouer avec la Syrie

La réunion de Jeddah "vise à surmonter autant que possible les divergences du Golfe sur la Syrie" (diplomate arabe)

L'Arabie saoudite accueille vendredi soir une réunion de plusieurs pays arabes centrée sur un possible rétablissement des relations avec la Syrie, après plus d'une décennie d'isolement diplomatique du régime de Bachar al-Assad et en pleine détente régionale avec l'Iran. La rencontre de vendredi doit rassembler à Jeddah, les six pays du Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Emirats arabes unis) ainsi que l'Egypte, l'Irak et la Jordanie. Elle se déroule à cinq semaines du prochain sommet ordinaire de la Ligue arabe, prévu pour le 19 mai en Arabie saoudite.

Chef de file des pays du Golfe, la riche monarchie pétrolière saoudienne avait rompu ses relations en 2012 avec Damas et même soutenu des rebelles au début de la guerre civile, dans un pays devenu au fil du conflit un terrain d'affrontement entre forces étrangères.

AFP Le président syrien Bachar al-Assad prononçant un discours télévisé

Deux jours avant la réunion prévue pour vendredi à Jeddah, le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Moqdad a été reçu mercredi par son homologue saoudien Fayçal ben Farhane, pour la première visite du genre depuis le début de la guerre. Dans un communiqué commun, les deux responsables ont évoqué l'objectif de "ramener la Syrie dans le giron arabe et qu'elle reprenne son rôle naturel" dans la région.

Le revirement de l'Arabie saoudite intervient à un moment où elle vient d'apaiser les tensions avec son grand rival régional, l'Iran, qui soutient bec et ongles le régime de Damas. Ces deux poids lourds du Moyen-Orient avaient rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes en Iran par des manifestants qui dénonçaient l'exécution dans le royaume d'un religieux chiite.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l'aéroport de Doha, au Qatar

La réunion de Jeddah "vise à surmonter autant que possible les divergences du Golfe sur la Syrie", a affirmé à l'AFP un diplomate arabe à Riyad. "Les Saoudiens essaient au moins de s'assurer que le Qatar ne s'opposera pas au retour de la Syrie dans la Ligue arabe", a-t-il ajouté. Le Qatar a salué le rétablissement des liens entre Ryad et Téhéran mais reste hostile à la normalisation avec Bachar al-Assad.

Jeudi, son Premier ministre a qualifié de "conjectures" les déclarations sur un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, jugeant que les raisons de son expulsion étaient toujours d'actualité et qu'une telle "décision appartient au peuple syrien."