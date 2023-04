"La dissuasion d'Israël s'affaiblit, les événements à Jérusalem et en Cisjordanie sont une victoire pour la résistance" (Nasrallah)

"L'énorme division qu'a connue Israël ces derniers temps avec la réforme judiciaire ont conduit au débordement"

Le chef du mouvement terroriste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah s'est exprimé vendredi à l'occasion de la Journée Al-Qods, qui prône la destruction d'Israël et le soutien aux Palestiniens. Une grande marche était notamment organisée en parallèle à Téhéran.

"Aujourd'hui, nous célébrons dans le calme et nous nous sentons surs de nous, plein de force et de pouvoir tandis que l'entité israélienne a annoncé sa vigilance sur tous les fronts, préparé ses Dômes de fer et envoyé des messages menaçants sans valeur à tous les pays de la région", a-t-il déclaré, ajoutant que "beaucoup songent à quitter le pays car ils ne se sentent pas en sécurité en Israël", faisant référence aux récents tirs de roquettes depuis le Liban et la Syrie qui ont visé Israël pendant la fête de Pessah.

En évoquant les tirs de roquettes du Liban sur Israël jeudi dernier, Nasrallah a affirmé que "la réaction israélienne est ridicule, elle exprime de l'anxiété et Netanyahou a menti".

"Faites attention à où nous en sommes le jour de la résistance à Jérusalem, l'axe de la résistance est serein tandis que l'ennemi sioniste est dans l'inquiétude, le tourment et la défense. L'entité sera anéantie si Dieu le veut", a-t-il poursuivi.

"L'énorme division qu'a connue Israël ces derniers temps avec la réforme judiciaire ont conduit au débordement de la colère du peuple israélien. La division actuelle équivaut à une guerre sans effusion de sang, qui peut conduire à une guerre civile sanglante). L'érosion de la capacité de dissuasion d'Israël, qu'Israël lui-même a admise, est significative pour la résistance et les événements en Cisjordanie et à Jérusalem sont une victoire", a-t-il dit, concernant les attentats qui ont coûté la vie à 19 personnes depuis janvier.

Enfin, il a assuré que "quand Netanyahou veut échapper à ses responsabilités, il remet la faute sur Lapid, tout comme l'administration américaine (Biden) qui attribue la défaite en Afghanistan à Trump". Nasrallah a conclu en disant que "les États-Unis sont occupés par d'autres fronts tels que la guerre russo-ukrainienne et la confrontation avec la Chine. Et cela est très troublant pour les dirigeants israéliens."