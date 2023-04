"Le jihad doit se poursuivre pour libérer Jérusalem de l'occupation sioniste" (Jihad islamique)

"La résistance viendra de la Palestine et de la région"

Le chef du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhalah, a déclaré vendredi, dans un discours depuis Bagdad, que "les fronts de la résistance sont prêtes et que la résistance viendra de la Palestine et de la région", à l'occasion de la journée de Jérusalem (Al-Qods). "Jérusalem représente notre identité, et le jihad doit se poursuivre afin de la libérer de l'occupation sioniste", a-t-il affirmé.

Une délégation du mouvement terroriste palestinien s'est rendue à Bagdad mercredi, à l'invitation de responsables irakiens, a rapporté jeudi le Jerusalem Post. La délégation, dirigée par le secrétaire général du mouvement, Ziyad al-Nakhalah, devait notamment rencontrer le président irakien Abdel Latif Rachid, ainsi que l'ambassadeur iranien en Irak, Mohammad Kazem Al Sadeq.