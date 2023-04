L'Iran a coordonné les tirs de roquettes sur Israël depuis le Liban avec le Hezbollah et le Hamas (média)

Le commandant de la Force Qods a rencontré les dirigeants du Hamas et du Hezbollah pour coordonner des frappes

La guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël entre dans une nouvelle phase après que l'un des commandants militaires les plus puissants de la République islamique a commencé à rallier ses alliés à travers le Moyen-Orient pour lancer une nouvelle vague d'attaques contre des cibles israéliennes, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Des personnes au fait des discussions ont déclaré que le général Ismael Qaani, qui dirige la force d'élite Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique, a tenu ces dernières semaines une série de réunions avec des chefs militants de toute la région, y compris certains opérant en Syrie et en Irak.

Le chef de la Force Quds était au Liban la semaine dernière, où il a rencontré les dirigeants du Hamas, du Hezbollah et du Jihad islamique palestinien à l'ambassade d'Iran à Beyrouth. À peu près au même moment, des terroristes du Sud-Liban ont tiré un barrage de roquettes sur Israël, la plus importante attaque de ce type depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël.

Twitter Réunion entre Hassan Nasrallah, Ismaïl Haniyeh et Saleh al-Arouri.

Les détails de l'attaque à la roquette ont été finalisés lors des réunions du général Qaani à Beyrouth, notamment avec le chef du Hamas Ismail Haniyeh et son adjoint Saleh al-Arouri, ainsi qu'avec le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, ont indiqué des sources au quotidien américain.

L'un des principaux objectifs de Téhéran est d'empêcher ses voisins d'établir des liens diplomatiques avec Israël. Au cours des deux dernières années, l'Iran les a publiquement mis en garde contre toute participation aux efforts soutenus par les États-Unis.

L'accord surprise de l'Arabie saoudite de renouer des liens diplomatiques avec l'Iran a porté un coup important au principal objectif de politique étrangère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à savoir la normalisation des relations avec Riyad, et a rappelé que la République islamique reste une force puissante dans la région.

Le général Qaani, aujourd'hui âgé de 65 ans, est un général iranien qui a participé à la guerre entre l'Iran et l'Irak et a joué un rôle crucial dans la guerre civile en Syrie, où il a recruté des milices chiites pour aider à soutenir le président Bachar al-Assad.