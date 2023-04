Pays-Bas : l'euthanasie sera possible pour les moins de douze ans

Cela concernera un "petit groupe", de cinq à dix enfants par an, "pour qui les options de soins palliatifs ne suffisent pas à soulager leurs souffrances"

L'euthanasie pour les jeunes enfants qui endurent des souffrances intolérables et sont incurables, réclamée depuis des années par des pédiatres néerlandais, sera possible aux Pays-Bas, a annoncé vendredi le gouvernement. L'exécutif a précisé que cela concernait un "petit groupe", de cinq à dix enfants de moins de douze ans par an, "pour qui les options de soins palliatifs ne suffisent pas à soulager les souffrances".

"Cela concernera les enfants atteints d'une maladie ou d'un trouble si grave que la mort est inévitable et (...) attendue dans un avenir prévisible", a déclaré le ministre néerlandais de la Santé Ernst Kuipers. L'aide à mourir sera possible "lorsqu'il s'agit de la seule alternative raisonnable pour un médecin de mettre fin aux souffrances désespérées et insupportables de l'enfant", a-t-il souligné dans un lettre au Parlement.

L'euthanasie est déjà légale aux Pays-Bas pour les plus de douze ans qui peuvent donner leur consentement, et pour les bébés de moins d'un an avec le consentement des parents. La Belgique était en février 2014 devenue le premier pays au monde à prendre la décision d'autoriser sans limite d'âge les mineurs, "en capacité de discernement" à choisir l'euthanasie.

Cette décision intervient après des années de débat, et s'est même heurtée à l'opposition au sein de la propre coalition au pouvoir du Premier ministre Mark Rutte. "C'est un sujet particulièrement complexe qui traite de situations très éprouvantes", a concédé M. Kuipers, cité dans un communiqué. Le règlement devrait être publié cette année, selon le gouvernement. Une évaluation aura lieu quelques années après son entrée en vigueur.

Le 1er avril 2002, les Pays-Bas sont devenus le premier pays au monde à autoriser ce geste médical. La Belgique lui a rapidement emboité le pas. Le 1er mars, l'euthanasie y avait même été accordée à une femme en grande souffrance psychologique, et non pas physique. Chaque année aux Pays-Bas, de plus en plus de personnes ont recours à l'euthanasie, 8.700 personnes l'an dernier, selon les chiffres officiels. La majorité souffraient d'un cancer en phase terminale.