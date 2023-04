Une délégation du Hamas attendue en Arabie saoudite

Cette visite porte un coup aux espoirs nourris par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de nouer des liens officiels avec Riyad

Une délégation du groupe terroriste palestinien Hamas doit se rendre dimanche en Arabie saoudite, ont rapporté plusieurs médias arabes. Cette visite porte un coup aux espoirs nourris par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de nouer des liens officiels avec Riyad.

BANDAR AL-JALOUD / SPA / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman

La délégation se rendra en pèlerinage à La Mecque, le site le plus sacré de l'islam, et tentera de rétablir les relations entre le Hamas et Riyad, qui sont glaciales depuis 2007 et la prise de contrôle sanglante de Gaza par le groupe terroriste. Riyad a notamment reproché au Hamas l'échec des tentatives de réconciliation entre lui et le Fatah, le parti de l'Autorité palestinienne, et a même arrêté de nombreuses personnes ayant des liens avec le groupe terroriste.

Selon les sites Al Ghad et Al-Araby Al-Jadeed, la délégation du Hamas sera composée du chef du bureau politique, Ismaïl Haniyeh, de son adjoint Saleh al-Arouri et du chef du groupe à l'étranger, Khaled Mashaal. Cette visite intervient seulement quelques semaines après l'annonce de la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui soutient activement le Hamas. Ismaïl Haniyeh a par ailleurs rencontré la semaine dernière le chef du Hezbollah pro-iranien Hassan Nasrallah à Beyrouth avec qui il a évoqué la lutte contre Israël, après des tirs de roquettes ayant ciblé Israël depuis Gaza, le Liban et la Syrie.

La semaine dernière, les médias américains ont rapporté que l'intérêt de l'Arabie saoudite pour l'établissement de relations diplomatiques avec Israël s'était refroidi au cours des derniers mois, en raison des violences en Cisjordanie et des affrontements sur le site du Mont du Temple, à Jérusalem.

Dès son retour au pouvoir en décembre, Benjamin Netanyahou a fait de l'inclusion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham une priorité, mais Riyad et d'autres pays musulmans sont devenus réticents en raison du renforcement des tensions israélo-palestiniennes, ont déclaré des responsables israéliens et du Golfe au Wall Street Journal.