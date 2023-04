Iran : un député juif participe à une manifestation anti-israélienne

Homayoun Sameyah a souhaité le retour du "peuple palestinien sur ses terres" et a fait part de son "dégoût du régime sioniste"

Le représentant de la communauté juive au parlement iranien, Homayoun Sameyah, a participé vendredi à la marche anti-israélienne de la "Journée de Jérusalem" en Iran. La République islamique d'Iran avait exercé des pressions sur la communauté juive du pays ces derniers jours, afin qu'elle reporte les célébrations de Pessah pour participer à la manifestation annuelle anti-israélienne de la Journée al-Qods appelant à la destruction d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1645422908175466498 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"S'il vous plaît, n'allez pas faire de pique-niques ou d'activités agréables le jour d'al-Qods", avait ainsi demandé sur Telegram la communauté juive d'Iran à ses quelque 9 000 membres. "Chaque année, il y a des choses importantes pour la Journée d'Al-Qods, cette journée est très importante non seulement pour les Iraniens, mais aussi pour toutes les nations qui veulent la fin de l'oppression dans le monde", a ainsi déclaré le député juif aux médias locaux.

https://twitter.com/i/web/status/1646920944571539466 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous sommes témoins de l'existence de problèmes majeurs au sein du régime sioniste. Nous ne pouvons permettre à Netanyahou et au régime sioniste d'atteindre leurs objectifs", a ajouté Homayoun Sameyah.

Pharmacien et membre du Comité médical et de santé du Conseil islamique d'Iran, le député a ajouté : "Tous les résidents d'Iran, ainsi que tous les peuples en quête de liberté dans le monde, devraient encourager le peuple opprimé de Palestine en participant à la marche de la Journée d'Al-Qods". Il a souhaité le retour du "peuple palestinien sur ses terres" et a souligné que "chaque année, la communauté juive d'Iran participe à la procession de la Journée d'Al-Qods dans plusieurs villes du pays".

AFP Des manifestants lors d'un rassemblement marquant la Journée d'Al-Qods (Jérusalem), à Téhéran le 14 avril 2023.

Dans plusieurs villes d'Iran, des Juifs ont participé à des marches contre l'État d'Israël à l'occasion de la "Journée de Jérusalem". La communauté juive d'Iran, qui compte environ 8 000 membres, vit dans la crainte d'être harcelée ou accusée d'espionnage. Ses dirigeants tentent constamment de faire la différence entre judaïsme et sionisme.

Alors que les dirigeants iraniens appellent régulièrement à la destruction d'Israël, la communauté juive parvient à maintenir de bonnes relations avec les autorités.