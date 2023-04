Un incendie fait 16 morts et 9 blessés à Dubaï

"Les autorités compétentes mènent une enquête approfondie afin de fournir un rapport détaillé sur les causes de l'accident"

Seize personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées dans un incendie qui a ravagé un immeuble résidentiel à Dubaï samedi, a déclaré la défense civile. Dans un communiqué publié dimanche par le bureau des médias du gouvernement de Dubaï, un porte-parole de la défense civile de Dubaï a déclaré que la cause de l'incendie dans le quartier Al-Ras de Deira était dû à "un manque de conformité avec les exigences de sécurité et de sûreté du bâtiment".

"Les autorités compétentes mènent une enquête approfondie afin de fournir un rapport détaillé sur les causes de l'accident", a ajouté le communiqué.

Les pompiers se sont précipités sur les lieux et ont évacué le bâtiment six minutes après avoir été informés de l'incendie à 12 h 35. L'incendie, qui s'est déclaré dans un appartement situé au quatrième étage, a été éteint environ deux heures plus tard, à 14h42.

Présentant ses condoléances aux familles des personnes décédées, la défense civile de Dubaï "a souligné l'importance pour les propriétaires d'immeubles résidentiels et commerciaux et les résidents de se conformer pleinement aux exigences et aux directives en matière de sécurité et de sûreté afin d'éviter les accidents et de protéger la vie des personnes".

La nationalité des victimes n'a pas été révélée. Des témoins oculaires ont indiqué avoir vu d'importants panaches de fumée s'échapper du bâtiment.

Un employé d'un magasin de l'immeuble a déclaré avoir entendu une "forte détonation", selon le journal Khaleej Times. Quelques personnes ont tenté de se précipiter dans l'immeuble pour secourir les locataires, mais la fumée était trop dense. "Des camions de pompiers et des policiers sont arrivés sur place en quelques minutes. Ils ont apporté une grue et ont commencé à aider les gens. Leur action rapide a permis de sauver de nombreuses vies", selon le quotidien émirati.

Le quartier d'Al-Ras est une zone densément peuplée située dans le vieux Deira, qui abrite des marchés de longue date comme le souk de l'or et le souk des épices.

En 2017, les autorités ont annoncé l'adoption de règles de construction plus rigoureuses pour minimiser les risques d'incendie, attribués principalement à des matériaux facilement inflammables utilisés pour le revêtement extérieur des bâtiments.