L'Iran tente de recruter des résidents de Cisjordanie pour attaquer Israël

Des actes d'accusation ont été déposés contre Yosef et Marsil Mansour, leur attribuant de graves atteintes à la sécurité

Le Service général de sécurité israélien a révélé les tentatives de l'organisation du Hezbollah et de la Force iranienne Qods de recruter des résidents de Cisjordanie afin de mener des activités terroristes en Israël. Ces derniers mois, Yosef Mansour et Marsil Mansour, deux habitants de Cisjordanie ont été arrêtés par le Shin Bet.

Pendant l'enquête, il est apparu que les individus ont accepté de faire passer des armes en contrebande et de les commercialiser, tout en aidant des éléments criminels en Israël.

A la demande des responsables du Hezbollah, Yosef a accepté de recueillir des informations sur les activités de Tsahal et de recruter des agents supplémentaires dans le but de promouvoir l'activité terroriste. Les responsables ont ensuite transféré des fonds à Yosef à plusieurs reprises.

Au terme de l'enquête du Shin Bet, des actes d'accusation ont été déposés contre Yosef et Marsil Mansour, leur attribuant de graves atteintes à la sécurité.

D'après les renseignements, les responsables Mohamed Bashir et Hoda Mahana appartiennent à une unité de la Force iranienne Qods censée aider les organisations terroristes palestiniennes de l'Autorité palestinienne, dirigées par Saeed Izadi.

Cette enquête a conduit à la divulgation des méthodes de fonctionnement de la Force iranienne Qods et du Hezbollah, qui s'efforcent de localiser et de recruter des agents pour promouvoir des activités terroristes en Cisjordanie et en Israël, contre l'État d'Israël.

Le Shin Bet prend au sérieux les tentatives de l'Iran et de ses affiliés d'établir des infrastructures secrètes en Israël dans le but de mener des activités terroristes contre les citoyens d'Israël, et continuera de travailler avec les forces de sécurité afin de localiser et contrecarrer toute activité mettant en danger la sécurité de l'État.