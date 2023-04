"Chaque erreur commise par Israël conduira à la destruction de Haïfa et de Tel-Aviv" (Iran)

"Les forces étrangères opérant dans la région, et en particulier les États-Unis, doivent partir le plus tôt possible"

"Chaque erreur commise par Israël conduira à la destruction de Haïfa et Tel-Aviv", a déclaré mardi le président iranien Ebrahim Raïssi lors du défilé militaire organisé à Téhéran à l'occasion de la Journée nationale de l'armée de la République islamique.

Il a prononcé ces mots à la suite du discours du Premier ministre Benjamin Netanyahou à la veille de la Journée du souvenir de la Shoah, dans lequel il a précisé que "les nouveaux oppresseurs pensent que nous n'avons pas la cohésion nécessaire pour leur tenir tête, mais ils ont tort".

Lors du défilé militaire en Iran, auquel ont participé d'autres hauts responsables iraniens, des forces terrestres et des membres de l'armée de l'air iranienne étaient également présents.

Raïssi a souligné dans son discours que les forces étrangères présentes dans la région menacent la sécurité et la stabilité. "Le message de l'armée iranienne à ces forces, en particulier aux forces américaines, est qu'elles doivent quitter la zone dès que possible".

Le président a ajouté que l'armée iranienne "reste aujourd'hui ferme face au terrorisme et protège également les intérêts de l'Iran dans les océans", tout en soulignant sa supériorité et son développement dans les différents domaines, ainsi que dans la science et la technologie.

Au cours du week-end, le discours de Raïssi a été diffusé lors de la conférence internationale de la Journée de Jérusalem (Al-Quds) tenue à Gaza, dans laquelle il a déclaré que "la position de l'Iran qui soutient les Palestiniens ne changera pas".

"Le front de résistance doit être renforcé. L'ennemi n'a aucune sécurité et il veut normaliser les relations avec les pays du monde arabe pour se protéger", a-t-il poursuivi.

Lundi soir, lors de son discours lors de la cérémonie commémorative de la Shoah et de l'héroïsme à Yad Vashem, le Premier ministre israélien a adressé un message sans équivoque aux organisations terroristes. "Je me tiens ici depuis de nombreuses années et je déclare au monde entier - Plus jamais -, a-t-il dit.

Capture d'écran/ i24NEWS Le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Yad Vashem le 17 avril 2023

"Cette fois, je voudrais souligner - les chercheurs de nos âmes, les nouveaux oppresseurs, peuvent penser que nous n'avons pas la détermination et la cohésion interne pour leur tenir tête - mais ils se trompent lourdement."

Il a également déclaré que "la douleur du soulèvement du ghetto de Varsovie illustre le destin et la grandeur de l'héroïsme qui réside au sein de notre peuple [...] Ce n'est qu'ainsi que nous vaincrons ceux qui se soulèvent contre nous et ce n'est qu'ainsi que nous continuerons à assurer la victoire d'Israël", a-t-il conclu.