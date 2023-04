"Le Hezbollah est responsable de vos souffrances" : l'avertissement de Tsahal à l'armée syrienne

Tsahal a largué des tracts près des positions de l'armée syrienne près de Quneitra

L'armée israélienne a largué des tracts en Syrie, près des positions de l'armée dans la zone du village de Quneitra, en raison de la coopération qu'elle entretient avec le Hezbollah, ont rapporté mercredi les médias syriens alors que les tensions sécuritaires à la frontière nord restent vives.

"Aux commandants et membres de l'armée syrienne, une fois de plus vous payez le prix de l'infiltration du Hezbollah dans la région. La poursuite de la coopération dans le village de Quneitra continuera à vous faire souffrir. Vous êtes responsable de vos actes et le Hezbollah est responsable de vos souffrances", peut-on lire sur les tracts.

Ces tracts ont été largués près de deux semaines après le lancement de roquettes depuis le territoire syrien sur le plateau du Golan, provoquant une riposte de Tsahal.

L'organisation palestinienne "Brigade Al-Quds" (Brigade de Jérusalem) a revendiqué la responsabilité des tirs, selon différents médias arabes. L'organisation palestinienne, inconnue de la plupart des Israéliens, a été créée en Syrie en octobre 2013, pour combattre aux côtés du régime d'Assad dans la guerre civile du pays.

L'organisation, qui se compose principalement de Palestiniens sunnites des camps de réfugiés du pays, s'est également engagée à "libérer Jérusalem et toute la Palestine, après que la Syrie aura été débarrassée du terrorisme".

Le fondateur de l'organisation, Muhammad al-Said, était en contact régulier avec les dirigeants des Gardiens de la révolution et a mis en place une salle d'opérations conjointe. Lundi, le ministre des Affaires étrangères de la Syrie, Faisal al-Maqdad, a menacé Israël sur la chaîne de télévision "Al-Jazeera", affirmant qu'"Israël est conscient que la réponse syrienne viendra au moment opportun".

Il a également déclaré qu'"Israël est connu pour ses nombreux crimes, et il n'est pas possible de parler des défis auxquels est confronté le peuple syrien et des attaques, isolément de ce qui se passe actuellement dans l'arène palestinienne".