Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu, ce qui aurait provoqué la bousculade

Une bousculade meurtrière lors d'une action caritative dans la capitale Sanaa a fait au moins 85 morts et des centaines de blessés. "Des femmes et des enfants figurent parmi les personnes décédées", et une cinquantaine de blessés se trouvent dans un état grave, a affirmé une source sécuritaire sous couvert d’anonymat.

Ce mouvement de foule, survenu à quelques jours de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, a eu lieu dans une école où des centaines de personnes étaient venues pour recevoir des aides financières. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu, ce qui aurait provoqué la bousculade.

AL-MASIRAH TV / AFPTV / AFP Bousculade meurtrière lors d'une distribution de charité dans la capitale du Yémen, Sanaa

Les autorités yéménites n’ont précisé ni les causes du mouvement de foule, ni le nombre de victimes. Elles se sont contenté de mentionner des "dizaines de morts suite à une bousculade lors d'une distribution chaotique de sommes d'argent par certains commerçants". Une vidéo diffusée par la chaîne de télévision des rebelles, Al Masirah TV, montre des corps entassés et des personnes grimpant les unes sur les autres pour tenter de se frayer un chemin.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué que les organisateurs de l'évènement ont été arrêtés. "Trois commerçants ont été interpellés", a précisé un responsable sécuritaire à Sanaa. Le président du Conseil politique suprême des rebelles, Mehdi Mashat, a annoncé la "création d'une commission chargée d'enquêter sur les causes de l'accident", selon l'agence de presse des rebelles Saba.

Cette bousculade figure parmi les mouvements de foule les plus meurtriers depuis dix ans.