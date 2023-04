Benjamin Netanyahou met en garde l'Arabie saoudite à propos de l’Iran

Selon le Premier ministre israélien, "95 % des problèmes au Moyen-Orient émanent de l'Iran"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en garde l'Arabie saoudite contre les dangers du rétablissement des liens diplomatiques avec l'Iran à la suite d'un accord conclu le mois dernier sous l'égide de la Chine. Il a également appelé à un plus grand engagement des États-Unis au Moyen-Orient.

"Ceux qui s'associent à l'Iran s'associent à la misère. Regardez le Liban, le Yémen, la Syrie, l'Irak", a dit le chef du gouvernement israélien lors d’une interview accordée à la chaîne américaine CNBC mercredi. "95 % des problèmes au Moyen-Orient émanent de l'Iran", a-t-il poursuivi.

Les propos du dirigeant israélien font suite au rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran le mois dernier. Ce rapprochement a porté un coup au plan de Benjamin Netanyahou visant à isoler l'Iran sur le plan régional et à ses efforts pour normaliser les relations entre Israël et l'Arabie saoudite.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane

"Je pense que cela a probablement beaucoup plus à voir avec le désir de faire baisser les tensions ou même de mettre un terme au conflit de longue date au Yémen. Je pense que l'Arabie saoudite et ses dirigeants ne se font pas d'illusions sur l'identité de leurs adversaires et de leurs amis", a ajouté le Premier ministre israélien.

La Chine, qui a contribué au rapprochement irano-saoudien, a déclaré lundi être prête à œuvrer comme médiateur dans le conflit israélo-palestinien. "Je n'ai pas connaissance d'une offre spécifique de ce type", a souligné Netanyahou. "Nous respectons la Chine, nous traitons beaucoup avec elle. Mais nous savons aussi que nous avons une alliance indispensable avec notre grand ami, les États-Unis", a-t-il conclu.