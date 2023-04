L’Arabie saoudite s’ouvre aux expatriés

"À la fin de l’année 2022, près de 80 entreprises ont demandé des licences pour transférer leur siège à Riyad"

Les autorités saoudiennes ont lancé un plan d’ouverture sur le monde intitulé "Vision 2030", qui a pour objectif d’attirer des entreprises et leurs employés dans le royaume. Le site économique Bloomberg note que le mouvement commence même à prendre de l’ampleur. "À la fin de l’année 2022, près de 80 entreprises ont demandé des licences pour transférer leur siège à Riyad", écrit-il, citant une déclaration du ministre de l’Investissement saoudien, Khaled Al-Faleh.

Cela signifie un changement important de politique, dans un pays qui interdit aux entreprises publiques de faire affaire avec des sociétés internationales qui n’ont pas de siège sur le sol saoudien. "La grande question est de savoir si Riyad est prêt, du point de vue des infrastructures, du logement, du mode de vie et même de l’administration, à accueillir un afflux de cols blancs étrangers et leurs familles", poursuit Bloomberg.

En tant que destination des expatriés dans la région, l’Arabie saoudite se positionne après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar, selon un classement effectué par la banque HSBC. Ce moindre attrait peut s’expliquer par des loyers élevés et en constante augmentation. "Un plus grand nombre de professionnels étrangers s’installant à Riyad et un nombre de places limité dans les complexes résidentiels privilégiés par les Occidentaux en raison de règles vestimentaires plus souples" est l’un des facteurs de la hausse de l’immobilier, précise le site économique.

Malgré des salaires attractifs, les contraintes rigoureuses de l’Islam imposées dans le pays refroidissent les candidats à l’expatriation. L’Arabie saoudite ne peut pour l’instant rivaliser avec Dubaï, destination privilégiée des expatriés dans la région, même si les choses sont en train de changer.