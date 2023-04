Plus de 200 drones s'ajoutent à la flotte de l'armée iranienne

Le ministre iranien de la Défense, Mohamad-Réza Ashtiani, a remis "plus de 200 drones stratégiques de longue portée"

Plus de 200 nouveaux drones équipés de systèmes de guerre électronique et de missiles, se sont ajoutés à la flotte de l'armée iranienne, ont rapporté des médias d'Etat jeudi.

Lors d'une cérémonie retransmise à la télévision, le ministre iranien de la Défense, Mohamad-Réza Ashtiani, a remis "plus de 200 drones stratégiques de longue portée" au chef de l'armée Abdolrahim Mousavi, a indiqué l'agence de presse gouvernementale IRNA.

(Armée iranienne via AP) Image d'illustration | Sur cette photo publiée par l'armée iranienne le 25 août 2022, un drone est lancé lors d'un exercice militaire de drone en Iran.

Conçus et fabriqués par le ministère iranien de la Défense, ces drones, équipés de missiles air-air et air-sol, sont capables d'effectuer des missions de reconnaissance et d'attaque, selon la même source. L'Iran a commencé à développer des programmes de drones dans les années 1980 lors de la guerre Iran-Irak (1980-1988).

Plus récemment, la République islamique a été accusée de fournir à la Russie des drones de fabrication iranienne pour mener des attaques en Ukraine. Téhéran a reconnu avoir fourni des drones à Moscou, mais a assuré que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine, sans échapper pour autant à une salve de sanctions occidentales.