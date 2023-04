"Amman veut de bonnes relations avec l'Iran basées sur des principes et un bon voisinage"

Les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie et de l'Iran se sont entretenus jeudi soir et ont convenu de se rencontrer "dès que possible" afin de parler des relations entre les deux pays, dans un contexte de développements politiques dans la région, marqués entre autres par la réintégration de la Syrie dans le monde arabe et le rapprochement entre Téhéran et Riyad.

Jeudi soir, le ministre iranien, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu avec son homologue, Ayman al-Ṣafadī. Le ministre jordanien a souligné qu'"Amman veut de bonnes relations avec l'Iran basées sur des principes et un bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures et une coopération qui reflète bien les deux pays de la région". Il a également souligné que "la nécessité de poursuivre un dialogue pragmatique et honnête vise à aborder les différentes questions en cours, y compris la situation à la frontière avec la Syrie".

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian

Dans le même temps, le journal panarabe Rai Al-Youm, qui est publié à Londres, a révélé ce vendredi matin de nouveaux détails sur les raisons à cette rencontre. Des experts et diplomates américains ont estimé qu'une future rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Jordanie est le signe d'une évolution "extraordinaire" des relations avec l'Iran dans la région. L'Arabie saoudite a poussé la Jordanie à "gérer" la crise diplomatique avec Téhéran, un message qui est très probablement venu du prince héritier Ben Salmane.

Le site révèle également que le ministère jordanien des Affaires étrangères avait donné son feu vert pour rediscuter de l'échange d'ambassadeurs entre les pays, et que lors de la réunion entre les ministres, les parties avaient discuté de la lutte contre la drogue à la frontière syro-jordanienne, ainsi que des différentes "sensibilités politiques" dans la région.