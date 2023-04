Des milliers de musulmans se sont rassemblés dans l'enceinte de la mosquée Al Aqsa, où les tensions avec la police israélienne demeurent

Les musulmans du monde entier ont marqué la fin du Ramadan vendredi, inaugurant une journée de fêtes et de prières pour la fête de l'Aïd al-Fitr. À Jérusalem, des milliers de musulmans se sont rassemblés vendredi dans la mosquée Al Aqsa, dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu ces dernières semaines dans la vieille-ville et en particulier sur le site de l'Esplanade des mosquées/Mont du Temple.

Olivier Fitoussi/Flash90 Patrouille de police israélienne dans la vielle-ville de Jérusalem

Une célébration sur fond de désaccords entre les autorités religieuses islamiques

Les fêtes de l'Islam suivent un calendrier lunaire et le début de l'Aïd est traditionnellement basé sur les observations de la nouvelle lune. Mais certains pays s'appuient sur des calculs astronomiques plutôt que sur des observations physiques, ce qui conduit souvent à des désaccords entre les autorités religieuses sur le début de la fête.

Le début de l'Aïd décalé dans certains pays musulmans

Cette année, l'Arabie saoudite - qui abrite les sanctuaires les plus sacrés de l'islam - et d'autres pays musulmans sunnites ont commencé leurs célébrations de l'Aïd vendredi, tandis que d'autres pays comme l'Iran, le Pakistan et l'Indonésie ont fixé le premier jour de la fête au samedi.