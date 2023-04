Khamenei : "le pouvoir de dissuasion de l'entité sioniste a pris fin"

Le dirigeant iranien a appelé le monde islamique à tirer parti "le recul accéléré de l'entité sioniste"

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré samedi que "l'entité sioniste" traversait une crise de plus en plus grave et que sa fin approchait, dans un discours prononcé à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

AP Photo/Vahid Salemi

Selon le dirigeant iranien, "le recul accéléré de l'entité sioniste", qui a commencé il y a plusieurs années, est "perceptible" ces jours-ci, et le monde islamique doit tirer parti de cette formidable opportunité et élaborer une stratégie de soutien aux organisations de résistance en "Palestine".

Ali Khamenei a ajouté que la question de la "Palestine" était considérée comme l'une des questions les plus importantes du monde islamique, mais qu'elle n'était pas seulement une question islamique, comme en témoignent les manifestations organisées dans le monde entier, y compris dans des pays non islamiques, à l'occasion de la Journée d'Al-Qods.

Il a ajouté que la crise que traverse Israël actuellement est le fait de "la résistance du peuple palestinien", et affirmé que "la réalité prouve que plus la lutte et la fermeté du peuple arabe palestinien seront fortes, plus la 'fausse' entité s'affaiblira".

Le guide suprême iranien a estimé que le pouvoir de dissuasion de "l'entité sioniste" était arrivé à son terme, rappelant qu'il y a plusieurs décennies, David Ben-Gourion, l'un des fondateurs de la "fausse entité", avait déclaré qu'en l'absence de pouvoir de dissuasion, Israël serait détruit, "ce dont le monde est aujourd'hui témoin".

Ali Khamenei s'en prend régulièrement à Israël, qu'il qualifie d'"État terroriste". En mai 2021, il a appelé les pays musulmans à poursuivre la lutte contre Israël, qui, selon lui, n'est pas un État mais une "garnison terroriste" qui opprime les Palestiniens. En 2020, il avait même menacé de mettre en œuvre la "solution finale" contre l'État hébreu.