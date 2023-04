Cette recherche a été réalisée grâce au financement de la Fondation israélienne pour la science

Un projet mené par un groupe de chercheurs de l'université israélienne Bar-Ilan, en collaboration avec TII - le centre de recherche quantique d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, fait progresser l'informatique quantique en améliorant les performances des unités de calcul de base d'un processeur quantique supraconducteur.

Le qubit amélioré, appelé "qubit de flux supraconducteur accordable", est une boucle supraconductrice de la taille d'un micron où le courant électrique peut circuler dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse, ou dans une superposition quantique des deux sens.

Ces caractéristiques permettraient à l'ordinateur d'être beaucoup plus rapide et puissant qu'un ordinateur normal. Pour que le potentiel de vitesse soit exploité, l'ordinateur quantique doit faire fonctionner plusieurs centaines de qubits simultanément sans qu'ils interfèrent involontairement les uns avec les autres.

En tant que technologie alternative à celle qui existe aujourd'hui dans les processeurs quantiques, les qubits de flux supraconducteurs présentent plusieurs avantages importants : tout d'abord, ils sont très rapides et fiables; ensuite, il peut être plus simple d'intégrer de nombreux qubits de flux dans un processeur par rapport à la technologie actuellement disponible.

Comparant un ordinateur quantique à un piano, le Dr Michael Stern, du département de physique et du centre QUEST de l'université Bar-Ilan, a déclaré : "Imaginez que vous vouliez jouer une certaine note sur un piano, mais que vous jouiez simultanément et par inadvertance sur un certain nombre de touches, car la distance entre les touches n'est pas assez grande. L'un des principaux avantages des qubits de flux est que le 'pianiste' peut toujours produire le son qu'il souhaite grâce à l'importante séparation entre les 'touches'", a-t-il expliqué.

Pour rester dans l'analogie du piano, la complication technologique rencontrée par les qubits de flux jusqu'à récemment était la difficulté de contrôler et de modifier leur "tonalité". Il était pratiquement impossible de modifier la fréquence d'un qubit de flux sans détruire sa cohérence. Cette recherche a été réalisée grâce au financement de la Fondation israélienne pour la science (ISF).