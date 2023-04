L'ambassadeur de Jordanie en Israël a rencontré le député détenu

L'ambassadeur s'est entretenu avec lui des circonstances de son arrestation et des procédures de l'enquête

L'ambassadeur de Jordanie en Israël, Rasan Al-Majli, a rendu visite au député Imad al-Adwan, arrêté dimanche par les autorités israéliennes, soupçonné d'avoir tenté de faire passer clandestinement des quantités d'armes et d'or de la Jordanie vers le point de passage d'Allenby.

"Le député a informé l'ambassadeur que son état de santé est normal et qu'il n'est exposé à aucune violence physique", indique le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères à Amman. "L'ambassadeur de Jordanie s'est entretenu avec Al-Adwan des circonstances de son arrestation, des procédures de son enquête pour s'assurer que les conditions de son arrestation respectent ses droits et les droits de l'homme."

"Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les autorités compétentes, pour déterminer la nature de l'enquête et pour garantir les conditions de détention et les procédures d'enquête conformément au droit et conventions internationales", poursuit le communiqué.

Le député Imad Al-Adwan, 35 ans, est avocat et membre du Comité Palestine du Parlement jordanien. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux en Israël montre des armes qui auraient été saisies dans sa voiture, dont des pistolets et des fusils automatiques. Israël et la Jordanie sont liés depuis 1994 par un traité de paix.