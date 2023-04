Séisme en Turquie : Erdogan décerne un prix à un chef de Tsahal

"Notre objectif est de sauver des vies"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis mardi une médaille et un certificat de reconnaissance au colonel (réserviste) Golan Vach, chef de l'unité de recherche et de sauvetage du commandement du front intérieur de Tsahal, qui a apporté son aide sur le terrain en Turquie après le tremblement de terre meurtrier de février, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

M. Vach fait partie des personnes et des équipes nationales et étrangères récompensées par M. Erdogan pour leur contribution aux efforts de recherche et de sauvetage après les tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février et tué plus de 50 000 personnes dans le pays. M. Erdogan a également remis un prix à Nadav Markman, chef adjoint de la mission d'Israël en Turquie, lors de la cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée en Turquie à l'occasion de Yom Hazikaron.

Erik Marmor/Flash90 Vue des bâtiments détruits après le séisme meurtrier de Kahramanmaras, en Turquie, le 8 février 2023.

L'équipe de M. Vach a été l'une des premières à arriver en Turquie pour apporter son aide à la suite du tremblement de terre et a sauvé 19 personnes des décombres, selon le ministère israélien des affaires étrangères. "Notre objectif est de sauver des vies", avait déclaré M. Vach.

Vach a plus de 20 ans d'expérience militaire. Lui et son unité, spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, ont participé à des catastrophes dans le monde entier, notamment lors de l'effondrement d'un immeuble en copropriété à Surfside, en Floride, en 2021.