Négociations en cours pour un accord de libération du député jordanien (médias)

"La Jordanie n'autorisera pas que le parlementaire reste en détention"

Le député jordanien Amr Ayasra a déclaré mardi soir que la population était intéressée par le retour de son collègue Imad al-Adwan, soupçonné d'avoir tenté de faire passer clandestinement des quantités d'armes et d'or de la Jordanie vers la Cisjordanie, selon des médias arabes.

Il a également souligné que la Jordanie n'autorisera pas que le parlementaire reste en détention. Selon lui, des négociations sont actuellement en cours avec Jérusalem et d'autres pays arabes sont impliqués afin de résoudre le différend. "Les choses évoluent vers un accord politique entre la Jordanie et Israël", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, un site saoudien a rapporté mardi qu'un pays arabe était intervenu pour la libération du député jordanien qui a reçu la visite de l'ambassadeur de Jordanie en Israël, confirmant que "sa santé était bonne". Des sources ont déclaré au site Internet saoudien que dans les pourparlers tenus avec Israël par la Jordanie, il avait été question d'un accord de libération.

Selon ces mêmes sources, les pourparlers pourraient se poursuivre pendant un certain temps en raison des tensions entre Amman et le gouvernement à Jérusalem, et n'ont pas non plus exclu qu'Israël fasse du chantage ou fasse pression sur la Jordanie sur diverses questions pour mettre fin à l'affaire.

Dimanche dernier, le ministère jordanien des Affaires étrangères avait indiqué que les autorités israéliennes avaient arrêté un député jordanien soupçonné d'avoir tenté de faire passer clandestinement des quantités d'armes et d'or de la Jordanie vers la Cisjordanie.