Israël : des drapeaux palestiniens accrochés à plusieurs endroits, retirés par la police

"Le fascisme est déjà là. Nous ne passerons pas sous silence cet acte criminel"

Des drapeaux palestiniens ont été accrochés mercredi, jour des 75 ans de l'Indépendance d'Israël au carrefour de Megiddo et sur la route 65 à plusieurs endroits. Les citoyens qui conduisaient sur la route les ont signalés à la police, qui a ensuite retiré tous les drapeaux.

Un drapeau palestinien a également été accroché au siège du parti Hadash à Nazareth, et lorsque les forces de police l'ont enlevé, les militants du parti en ont remis un plus grand.

Des manifestations de Palestiniens ont eu lieu ce mercredi, marquant la Nakba (catastrophe en Arabe) qui symbolise pour eux l'Indépendance d'Israël.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Un drapeau palestinien

Adel Amer, le secrétaire du parti Hadash a déclaré : "Ce n'est pas une attaque contre le drapeau palestinien et le siège de Hadash, mais une attaque contre la liberté d'activité politique. Et ce sont les bonnes nouvelles du gouvernement de Ben Gvir et de Netanyahou. Le fascisme à son apogée."

Le député Ofer Kasif a également répondu au retrait des drapeaux à Nazareth : "Le fascisme est déjà là. Nous ne passerons pas sous silence cet acte criminel et violent et nous ne nous rendrons jamais au fascisme. Nous allons ressusciter les drapeaux et les multiplier".

Le retrait des drapeaux est l'une des directives du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. "Je félicite le commissaire de police et les commandants de district pour leur action. Notre politique est nette et claire sur cette question, nous n'autoriserons jamais les drapeaux d'incitation et de soutien au terrorisme, et certainement pas le jour de l'Indépendance de l'État d'Israël", a réagi Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale.