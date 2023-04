Turquie : après un malaise, Erdogan annonce une pause dans sa campagne électorale

"J'ai eu beaucoup de travail ces deux derniers jours et j'ai attrapé une grippe intestinale"

Alors qu'il est en pleine campagne électorale pour sa réélection, le président turc a annoncé une pause de deux jours, indiquant qu'il souffrait d'une grippe intestinale.

Alors qu'il était interviewé en direct mercredi par un panel de journalistes sur des chaînes locales, le président turc a fait un malaise, menant à l'interruption du programme par une page publicitaire. Il est revenu à l'antenne quinze minutes plus tard en s'excusant, le teint pâle et les yeux rouges.

"J'ai eu beaucoup de travail ces deux derniers jours et j'ai attrapé une grippe intestinale. J'avais pensé annuler l'interview mais je l'ai tout de même maintenue parce que je m'y étais engagé. Je vous demande pardon ainsi qu'à vos téléspectateurs", a alors dit le président. Quelques heures plus tard, il a annoncé l'annulation de ses engagements publics de campagne pour les deux prochains jours.

"Je voudrais remercier chacun des citoyens de ma chère nation, chacun de mes frères et sœurs pour leurs vœux de rétablissement et leurs prières suite au léger désagrément que j'ai eu pendant l'émission, en raison de mon emploi du temps très chargé. Malheureusement, je ne pourrai pas rencontrer mes frères et sœurs de Kırıkkaleli, Yozgat et Sivas aujourd'hui. Je leur demande à tous de me pardonner. Je vais me reposer à la maison aujourd'hui sur conseil des médecins", a tweeté Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan avait prévu de prendre la parole dans plusieurs localités du pays. Il devait également inaugurer la première centrale nucléaire du pays, mais assistera finalement à l'événement par visioconférence.

Alors que les scrutins présidentiel et législatif se rapprochent, le président turc âgé de 69 ans n'a en effet pas ménagé ses efforts, enchaînant ces derniers jours les discours de campagne. Chaque soir du Ramadan, il avait en outre rompu le jeûne dans des localités différentes.

Au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan espère bien conserver sa place mais il sait que la bataille sera rude car le scrutin s'annonce particulièrement serré, selon les sondages. Son principal rival est Kemal Kiliçdaroglu, candidat de l'Alliance nationale.