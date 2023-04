Cisjordanie : tentative d'attaque à l'arme blanche près d'Ariel, pas de blessé

Le terroriste, Ahmed Taha, âgé de 39 ans, a été neutralisé par les forces de sécurité sur place

Une tentative d'attaque à l'arme blanche contre les forces de sécurité israéliennes a eu lieu ce jeudi au carrefour Gitti Avishar, près d'Ariel, en Cisjordanie.

Aucun blessé n'est à déplorer et le terroriste palestinien a été éliminé. Selon les premières informations, l'individu aurait tenté de commettre un attentat à la bombe, puis serait sorti de sa voiture et aurait sorti un couteau. Le terroriste s'appelait Ahmed Taha, âgé de 39 ans et habitait à Salfit en Cisjordanie.

Le lieu de l'attaque est l'un des derniers carrefours avant d'arriver vers la zone industrielle d'Ariel. C'est un endroit stratégique où il y a eu énormément d'attentats ou de tentatives d'attentats dans le passé.

Cette tentative d'attaque intervient au lendemain des festivités du Jour de l'Indépendance de l'Etat d'Israël qui a fêté son 75ème anniversaire. Les tensions en Cisjordanie sont vives depuis un an, l'armée israélienne menant des raids quasi quotidiens dans le contexte d'une série d'attentats terroristes palestiniens.