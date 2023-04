Le Hamas n'accepte plus les dons en cryptomonnaie

"Nous appelons tout le monde à continuer à faire des dons de différentes manières disponibles"

La Brigade Izz al-Din al-Qassam, la branche militaire de l'organisation Hamas, a annoncé ce vendredi qu'elle cesse d'accepter les dons financiers via la monnaie numérique comme le bitcoin, a rapporté l'agence de presse palestinienne Shebab.

"Nous remercions notre peuple, la nation arabe et islamique des peuples libres du monde, pour son soutien matériel et continu à la résistance palestinienne. Nous annonçons l'arrêt de la réception de dons financiers via la monnaie numérique, par souci pour la sécurité des donateurs, en particulier à la lumière des efforts hostiles pour nuire à quiconque tente de soutenir la résistance en utilisant cette monnaie", a déclaré l'organisation terroriste dans un communiqué. "Nous appelons tout le monde à continuer à contribuer à la branche militaire de diverses manières disponibles", poursuit-il.

AFP Des membres des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas

Jeudi soir, il y a eu un autre signe de rapprochement entre le Hamas et l'Arabie Saoudite. En effet, les autorités du royaume ont libéré Hani al-Khudari, le fils du représentant du Hamas dans le royaume, Mohammed al-Khudari, libéré lui aussi en octobre dernier.

La libération intervient après qu'une délégation du Hamas, dirigée par Ismaël Haniyeh, est arrivée dans le royaume au début du mois. Un responsable du Hamas a déclaré à l'agence de presse Anadolu que "c'est une étape importante sur la voie du rétablissement des relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et l'organisation après plusieurs années".